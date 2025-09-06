「北くんシェア」で話題・岩瀬洋志、デニム合わせのレイヤードコーデ披露 表情の変化に胸キュン【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】俳優の岩瀬洋志が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】岩瀬洋志、トレンドコーデでクールな視線
レザー生地のボトムスにネイビーのジャケット、そしてその上にデニムジャケットを羽織るレイヤードコーディネートで登場した岩瀬。余裕感溢れる微笑みでゆっくりと闊歩するも、トップステージに近づくにつれクールな眼差しへと変貌。移り変わる表情に観客は目を奪われた。
岩瀬は、現在放送中のドラマ「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時〜）にて、すべての人を虜にする不思議な魅力を持った“北くん”こと、真中北を熱演。自然体な演技と端正なルックスに注目が集まっている。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
◆岩瀬洋志、レイヤードコーデでクールな眼差し
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
