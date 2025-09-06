14日に井上尚弥VSアフマダリエフ

ボクシングの大橋ジムが6日、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の世界戦に向けたスパーリングが終了したことを報告した。14日に、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との団体内統一戦を行う。興行は、NTTドコモの映像配信プラットフォーム「Lemino」で独占無料生配信。戦績は32歳の井上が30勝（27KO）、30歳のアフマダリエフが14勝（11KO）1敗。

陣営の大橋秀行会長は「井上尚弥 世界戦に向けての最後のスパーリングが終了しました！ 今回は120Rのスパーリングを行いました。今回はパートナーのレベルの高さ、スパーリングの出来、全て最高の出来で終了しました。試合が楽しみでしかありません」と報告した。

試合に向けては、井上とアフマダリエフの両者と対戦経験がある元WBA＆IBF世界同級統一王者マーロン・タパレス（フィリピン）を招へいし、約1か月、スパーリングを行った。

また、プロ転向後は初めてとなる出稽古を13年ぶりに実施。名門・帝拳ジムと強力タッグを組んだ。WBOアジアパシフィック（AP）スーパーバンタム級王者・村田昴、WBOAPフェザー級王者・藤田健児、東洋太平洋フェザー級王者・中野幹士、日本バンタム級王者・増田陸（いずれも帝拳）と対峙した。大橋会長は「本当にありがとうございました」と感謝した。



