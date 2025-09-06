乃木坂46・冨里奈央（18）がこのほど、「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）2025年9月4日発売号に登場。同誌で連載中の人気漫画「きみは四葉のクローバー」の世界観をグラビアで表現した。



冨里は、このたび制作が決まった「きみは四葉のクローバー」実写PVで、人気キャラの「よつは」役に大抜てき。それを記念して、キャラになりきったスペシャル撮り下ろしグラビアが公開された。作中そのままの制服、四葉のクローバーをあしらった腕時計＆ヘアゴムを身につけ、よつはのようにあらゆる表情・感情を披露。その他にも、ルームウエアに身を包んでベッドでくつろぐ姿や、サイリウムカラーと同じターコイズブルーのワンピースを着て微笑む姿も公開された。



実写化PV出演や、今回のグラビアについて冨里も「何度も読んできたよつはちゃんの衣装が着られて、とても嬉しかったです！」と喜びのコメント。見どころについても「表情や雰囲気など、よつはちゃんに少しでも寄せられるようにがんばりました!!実写PVもみなさんに楽しんでいただけるように一生懸命がんばります！よろしくお願いします！」と記していた。



