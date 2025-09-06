°ÂÀÆÀ±Íè¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡¡¡ÖÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¤â¤¦Â¤ä¤ó¡×¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°ÂÀÆÀ±Íè¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡ÖÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¤â¤¦Â¤ä¤ó¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¡¡ÀµÌÌ¤ä¸å¤í¤«¤é¸«¤¿¤È¤³¤í¤â
¡¡°ÂÀÆ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö#¥«¥é¥ÀÃµ¤·TLN ¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊµÓÀþÈþ¤ÈÂç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¤òÈäÏª¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Áõ¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Ç¤¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ÍÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÀ±Íè¤Á¤ã¤ó¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤Ï¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¥Û¥é¡¼±Ç²è¡£°ÂÀÆ¤ÏºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö°ÂÀÆÀ±Íè¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷seiraanzai¡Ë
