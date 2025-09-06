ロックバンド「Ｔ―ＢＯＬＡＮ」のベーシスト・上野博文がこのほどステージ４の肺がんと診断されたことを６日、所属する「Ｂ ＺＯＮＥ」を通じて発表した。

Ｂ ＺＯＮＥによると、上野は７月初旬に体の不調を感じ医師の診察と検査を受けたところ、肺がんのステージ４で身体の数か所に転移が認められている状態と診断された。ただちに精密検査、転移部分への放射線治療等を経て、現在は肺がんに対する投薬治療に臨んでおり、経過は良好という。

Ｔ―ＢＯＬＡＮは９月より、全国４７都道府県ツアー「Ｔ―ＢＯＬＡＮ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５‐２０２６ 終章 ＳＩＮＧ ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＨＩＴ ＪＯＵＲＮＥＹ ４７」をスタートさせる。バンドは同ツアーをもって、ライブ活動を終了することがすでに発表済みだが、Ｂ ＺＯＮＥによれば「上野はがんとうまく付き合いながら、ステージに立つこと、そして全曲演奏することを目標にしております」という。

１０年前に上野はくも膜下出血で倒れたが、リハビリを経て復活を遂げ「奇跡の男」と呼ばれた。「今回も９月からの全国ツアー『Ｔ‐ＢＯＬＡＮ ＬＡＳＴ ＴＯＵＲ ２０２５―２０２６ 終章 ＳＩＮＧ ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＨＩＴ ＪＯＵＲＮＥＹ ４７』のステージに立ち、皆様の前で演奏することを目標とし、日々の治療に励んでおります。どういった形での出演になるのかは、本人と主治医、メンバー、チームで話し合いながら検討してまいります」とつづった。

【上野博文コメント】

この度は体調のことでご心配をおかけして、本当に申し訳ありません。

そして、いつもＴ―ＢＯＬＡＮを支えてくれてありがとうございます。

現在は治療を受けながらも、食欲もあって元気に過ごしています。

これからも前を向きながら、９月から始まるラストツアーのステージに立つことを目標に、一日一日を大切に過ごしています。

１０年前、奇跡的にまたステージに戻ってこられたように、今回も必ず乗り越えて、皆さんと音楽でつながれる日々を、大切にしていきたいと思っています。

皆さんの応援や想いが、僕の心を支えてくれる大きな力です。

「がんばります！」

Ｔ―ＢＯＬＡＮ上野博文