◆セーリング ▽４７０級全日本選手権（６日、江ノ島ヨットハーバー）

２０２３年世界選手権銅メダルの磯崎哲也、関友里恵（ともにＪＰＮ２２ Ｒａｃｉｎｇ）組が、予選シリーズ６レースを終え、総合８点で首位に立った。この日の３レースで、最初と最後の２レースは、磯崎が「プラン通りの戦い方ができ、気持ちよく走れた」というほどで、トップでフィニッシュ。しかし、２本目のレースは、「スタートをミスして、途中でもコースをミスした。悔いが残る」と３位に終わった。それでも、最初の３レースが終わっての２位から、順調に首位に浮上。優勝候補最右翼の実力を見せた。

磯崎、関組は、２０２４年パリ五輪を目指していたが、同五輪で銀メダルを獲得した岡田圭樹、吉岡美帆組に代表レースで敗れ、出場はかなわなかった。その後、関が２度目の引退。磯崎は、他の選手と組んで選手活動を継続したが、ペアがけがをし、途方に暮れていた。そこで、関が一念発起した。「もう１回だけ気持ちが自分の中で芽生えた」と、磯崎に現役復帰とコンビ復活を訴え、再結成が決まった。

今年は、４７０級は代表の強化選手がおらず、金銭的なことも影響し、海外遠征がない。そのため、磯崎、関組にとっては、今大会は「大事な大会となる」。可能ならば、今年の年末から海外遠征を考えており、「外国勢としのぎを削らないと上達しない」と意欲を見せた。