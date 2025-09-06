「ウエスタン、広島１−６阪神」（６日、鶴岡一人記念球場）

阪神は広島に完勝した。初回に楠本の右前適時打で先制すると、四回にも井坪の２点適時二塁打などで、３点を追加し、ゲームをリードした。投げては先発の伊藤稜が６回５安打無失点と好投。見事にゲームを作った。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−伊藤稜が６回無失点と好投した。

「６回８４球で、フォアボール一つや。この前の丸亀もそうやったし、うまいこと変化球をね、力勝負だけじゃなく、変化球でカウントを取ったり、変化球で打たせたり、要所でまっすぐきちっといくという、そういうところのコンビネーションがうまくなってきたわね」

−６回での降板は予定通りか。

「もうこの暑さじゃ。もう７回、まだ余力はあったものの、リリーフピッチャーも連れてきてるんでね」

−井坪が３安打。

「井坪は３安打か。大したもんだ。この前から言ったでしょ。良い選手なのよ井坪ちゃん。不思議な井坪ちゃん。不思議なメルモちゃんってあったやろ。知ってる？知らんわな。本当にコンスタントにこうやって。集中力を持ってやってるって証拠だよ」

−福島は盗塁王争いに食らいついている。

「スチールね。最後は６点差やから当然ファーストが離れたんで。果敢にね。福島はもう塁に出たらスチールというところを、今いい勉強をしてるんでね。なんでもかんでもやみくもに行くんじゃなく、彼は本当にそういうタイミングとか、そういうのを見計らって行ってくれてるんで。非常にいい勉強してると思う」

−鶴岡一人記念球場での勝利。

「ここはやっぱ鶴岡一人さんのね、われわれの大先輩。南海の鶴岡さんの記念球場だ。藤村富美男さんもね。広岡（達朗）さんもそうでしょ。海軍式野球というね、われわれは本をよく読んだもんだよ。そういう大先輩のね、方々の球場でこうやってゲームができるというね。ファンもたくさん来てくれてね。高橋慶彦さんも来てくれてたから、名ショートだったんだぞって、山田とか川崎にね、ちょっと顔を合わせてもらったけど、（世代的に）知らんもんね。今日はもうね、そういう名誉ある球場でゲームやらせてもらって、タイガースファンもたくさん来てくれて、良いゲームをお見せできてよかったね」