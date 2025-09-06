ＤｅＮＡ・山崎康晃投手が６日、医療的ケアを必要とする子どもたちとその家族を横浜スタジアムに招待した。

この取り組みは、より多くの子どもたちを野球観戦に招待したいという山崎の思いをきっかけに、病気や障がい、その他さまざまな理由から、普段現地での観戦が難しい子どもたちに横浜スタジアムで観戦する機会を提供すべく実現した。山崎は練習後、招待した子どもたちとその家族計６組と交流を行い、記念写真撮影やサイン入りキャップをプレゼント。「若い選手にもこういう姿を見せたい」という山崎の意思もあり、藤浪晋太郎投手、佐々木千隼投手、度会隆輝外野手の３選手も登場して集合写真を撮影した。

山粼は「僕も４年前に癌で母を亡くして、闘病中一生懸命家族でサポートしながらという過去もあったので、そういう境遇の家庭の皆さまも報いたいという気持ちもあり、今回の招待を実施しました。球場になかなか足を運べないご家庭やサポートしている皆さまにも、なんとか球場に来て僕たちがパワーを与えたいし、大きなパワーがあると信じています。子どもたちも、周りの家族も頑張っているということをどんどん発信していきたいです」とコメントした。

参加した家族のひとりは「障がいがあることでこれまで球場に足を運ぶのが難しかったんですが、私も子供のころからベイスターズのファンで、いつか息子と家族でスタジアムに行きたいという想いがあったので、こういう機会をいただいてとてもうれしかったです」と話した。