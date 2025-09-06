板野友美、家賃110万円超えの賃貸マンションに住み続けるワケ「分からないじゃないですか」

9月4日、TBS系『櫻井・有吉THE夜会』に出演した板野友美が、一軒家を購入せず賃貸マンションに住む理由について語った。

番組では今回、“憧れの新居に引越した人の夜会SP”と題した企画が行われ、大家志津香が板野の自宅マンションを訪れるVTRが公開された。

この中で、大家から、「結局、家賃いくらなんですか？私の予想は110万円とか」と聞かれた板野は、“110万円以上”だと答えつつ、驚く大家に対し、「えー！だって都内だよ」とコメントした。

その後、板野から耳打ちで家賃を聞かされた大家は、「えっ、ちょっと待って。見てこれ、鳥肌！ガチでヤバい！」「え、待って、ウソでしょ？」と驚きの声をあげた。

また、スタジオにも出演していた板野は、賃貸マンションに住んでいる理由について、「本当はね、お家買ったほうがいいと思うんですけど（夫が）野球選手だから、いつ変わる（移籍する）か分からないじゃないですか。だから、ちょっと家も買えない」と事情を説明していた。