【日米関税交渉の評価】トランプ大統領との向き合い方／支持率の上昇をどうみる？／「デジタル赤字」はないがしろ／今後の農業政策の方向性／移民政策は「厳しくすべき」【青山和弘の政治の見方（齋藤健）】
政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。
今回のゲストは、衆議院議員の齋藤健氏（後編）です。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
00:03 日米関税交渉の評価
03:19 支持率の上昇をどう受け止めている？
04:34 日米関税合意後の経済政策
10:58 コメの増産には賛成？
17:05 農家の戸別補償は慎重に考えるべき？
19:48 日本の移民政策をどうみているのか？
【出演者】
青山 和弘（あおやま・かずひろ）
政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員
齋藤 健（さいとう・けん）
衆議院議員
撮影・編集：昼間 將太、田中 険人
サムネイル写真：Getty Images
※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年9月5日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
