政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、衆議院議員の齋藤健氏（後編）です。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:03 日米関税交渉の評価

03:19 支持率の上昇をどう受け止めている？

04:34 日米関税合意後の経済政策

10:58 コメの増産には賛成？

17:05 農家の戸別補償は慎重に考えるべき？

19:48 日本の移民政策をどうみているのか？

【出演者】

青山 和弘（あおやま・かずひろ）

政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

齋藤 健（さいとう・けん）

衆議院議員

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人

サムネイル写真：Getty Images

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年9月5日）のものです。

