阪神一筋22年の桧山進次郎氏（56）が、高橋慶彦氏（68）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。高橋氏に食ってかかった現役時代の“事件”を振り返った。

桧山氏が左打ちを始めたきっかけはスイッチだった高橋氏。雲の上の存在だが、プロ1年目が当時阪神に在籍していた高橋氏の現役最後の年と重なる縁もあった。

そんな桧山氏が、高橋氏に「あんなん許してるんですか！」と食ってかかったことがあるという。

高橋氏が1軍走塁コーチだった2005年のロッテは従来のプロ野球チームの常識からはかけ離れていた。

桧山氏は「のびのびして、今風の野球の走りですよね」と振り返ったが、高橋氏に対する選手の接し方などが「野球人として許せない部分もあった」という。

試合になれば必死でやるが、その他の行動が「チャラけていた」。正義感の強い桧山氏は高橋氏に抗議した。

ところが、高橋氏は「俺は担当コーチじゃないから知らん」とばっさり。

しかも、「チャラけていた」代表格の西岡剛氏はのちに阪神でチームメートになった。桧山氏は「いい子でメチャクチャ練習するからびっくりした」と180度変わった印象を明かした。