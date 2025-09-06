◇プロ野球セ・リーグ 阪神-広島(6日、甲子園球場)

約3か月ぶりの先発となった門別啓人投手は、初回に先制点を献上するも4回1失点。ピンチを度々迎える中、粘投を見せました。

初回は順調に2アウトまで持ち込んだ門別投手でしたが、試合前時点で打率.298とリーグ2位につける好調の小園海斗選手にセンターへのヒットを浴び、2アウト1塁のピンチを招きます。ここで続くモンテロ選手のライン際に落ちるタイムリー3塁打を浴び、先制点を献上しました。

さらに3回には、気迫のヘッドスライディングを見せた先頭・ファビアン選手に内野安打を許すと、小園選手にライトへのヒットを浴び、ノーアウト1、2塁のピンチを招きます。それでも後続をしっかりと打ち取り追加点は許さず。4回には連打から2アウト満塁のピンチを招くも、2打席連続ヒットの小園選手をスライダーでショートフライに打ち取り、無失点で切り抜けました。

門別投手は4回を投げ終えて降板。4回71球を投げ、被安打7、奪三振2、与四死球2、1失点という成績でした。

直後の4回裏には、相手のエラーと四球で1アウト1、2塁とチャンスメイク。ここで打席に向かった佐藤輝明選手に、この日のチーム初ヒットとなる同点タイムリーが生まれ、試合は振り出しに戻っています。