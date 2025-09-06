◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)

女子バレーボール日本代表は世界選手権で準決勝をトルコと戦い1-3で敗れました。選手らの瞳に涙が浮かびます。

第1セットを奪った日本ですが、2セット連取されてしまいます。後がない第4セット、一進一退の攻防を続け、日本の気迫のプレーでプレッシャーを与えるとトルコにミスが生まれていきます。24-21で日本がセットポイントを迎えるもトルコの連続ポイントを許しデュース。さらにマッチポイントを奪われると25-27で敗れてしまいました。

最後まで諦めなかった日本。9得点を奪い、最後のスパイクを放った佐藤淑乃選手は目を赤くし今にも泣き出しそうになっています。

セッターの関菜々巳選手はタオルに顔をうずめ体を震わせながら泣きじゃくります。隣に座る島村春世選手が抱き寄せ慰めました。

SNSでも「熱い試合で涙出てきた」「今も泣いてるみんなかっこいいよ」「ほんとバレーっておもろいな」と胸を打たれる人が続出しました。

敗れた日本は3位決定戦に回ります。この後行われるイタリア(世界ランク1位)とブラジル(同2位)の敗戦した方と対決。どちらも格上と厳しい戦いは続きますが、2010年大会以来15年ぶりのメダル獲得へ向け気持ちを切り替えます。