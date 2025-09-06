巨人・坂本勇人内野手（３６）が６日の中日戦（バンテリン）で９回二死満塁から代打で途中出場し、同点打となる中前適時打を放った。

１点ビハインドで迎えた９回二死から３連打で満塁のチャンスに。代打で打席に立った坂本は、守護神・松山の４投目、外角低めに入った直球を見事にはじき返し、打球は中前に落ちる同点適時打となった。正念場で見せた意地のひと振りでチームを救った。

坂本は「もう打つしかないんで思い切って振りにいくことだけ考えてました。セ・リーグでも１番いいストッパー、強いピッチャーから打てたのはよかったです」と大チャンスの場面で打席を迎えた心境を振り返り、結果を出した手応えを語った。

８月１２日の同戦（東京ドーム）に先発出場するも４打数無安打に終わると、それ以降の８試合は代打として途中出場。少ない出番の中でも「チャンスの場面で出されてるので、また結果が出るように頑張ります。明日も勝って帰りたいと思います」と気を引き締めた。

２位以下のチームは混戦状態が続いている。２位死守のため、ベテランのひと振りが勝利への突破口となるだろう。