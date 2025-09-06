SWEET STEADY奥田彩友＆白石まゆみ、デニム×ファーコーデで雰囲気一変 ダークなオーラ放つ【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（スイートステディ）の奥田彩友、白石まゆみが6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】すいすて奥田彩友＆白石まゆみ、美脚際立つミニスカ姿
奥田は、ビジューが多数あしらわれたトップスにデニムのミニスカート、ファージャケット、赤のロングブーツを合わせたコーディネートで登場。ともに登場した白石は、腕部分が透ける個性的なデザインのデニムジャケットにミニスカートを組み合わせ、ニーハイソックスとファーのレッグウォーマーでレイヤードスタイルに仕上げた。揃って前髪を下ろしたストレートヘアに濃いカラーのリップを合わせ、普段とは一変したダークなオーラを放った。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
◆奥田彩友＆白石まゆみ、デニム×ファーコーデで雰囲気一変
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
