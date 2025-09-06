萬田久子、13年ぶり「TGC」降臨 槙野智章とシークレット登場でパリコレオートクチュール衣裳着こなす【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】女優の萬田久子とサッカー元日本代表の槙野智章が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」 ※ABEMAで独占無料生中継）に出演した。
2人は、パリコレのランウェイでも着用されたというオートクチュール⾐裳を着用。萬田は、肩が大胆に開いたブルーグレーのチュールドレス、槙野は黒と白のコントラストが美しいセットアップを着こなした。また、ランウェイ中には、萬田の長いスカートを槙野が直すなど見事なエスコートぶりを見せていた。
◆萬田久子＆槙野智章「TGC」シークレット降臨
2023年の⽇本初演で⼤きな反響を呼んだ、ジャンポール・ゴルチエの半⽣を描くエンタテインメント『ファッションフリークショー』が、2025年9⽉に日本へ再上陸することを受けて、アンバサダーを務める萬⽥が13年ぶりに「TGC」に登場。交友があることで知られている槙野がエスコートし、シークレット出演で盛り上げた。
MCでは、萬田が「まっきーがいろいろと…」とランウェイ中のサポートに感謝。続けて、13年ぶりの出演になったことについて触れ「20周年ということでおめでとうございます」と祝福し、『ファッションフリークショー』については「今回はグレードアップしていると思います。10回くらい見たい」と期待を込めていた。
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
