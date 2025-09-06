「born with a silver spoon in one’s mouth」の意味は？答えが気になりすぎる！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「born with a silver spoon in one’s mouth」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、誰かの家庭に関する言葉です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「裕福で成功した家庭に生まれた」でした！
「born with a silver spoon in one’s mouth」は「裕福で成功した家庭に生まれた」という意味のイディオムです。
one’sの部分には、hisやherなどが入りますよ。
「John was born with a silver spoon in his mouth.」
（ジョンは生まれつき裕福だ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部