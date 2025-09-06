「born with a silver spoon in one’s mouth」の意味は？答えが気になりすぎる！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、誰かの家庭に関する言葉です。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「裕福で成功した家庭に生まれた」でした！

「born with a silver spoon in one’s mouth」は「裕福で成功した家庭に生まれた」という意味のイディオムです。

one’sの部分には、hisやherなどが入りますよ。

「John was born with a silver spoon in his mouth.」

（ジョンは生まれつき裕福だ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。