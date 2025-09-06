放置子の苦悩→「親ガチャはずれ？」「子どもは親を選べない？」虐待とも毒親とも呼べない親との葛藤を作者が告白【作者に聞く】
子どもは親を選べない。“自分の親がよその親と違う”と気が付くのはいつだろうか？朝起きたら、母親はいない。保育園児なのに友達の家に行って、朝ごはんを食べる。そんな「放置子」のような子供時代を過ごしてきた漫画家・魚田コットンさん(@33kossan33)の自伝漫画『家族やめてもいいですか？』を紹介し、本書に込めた想いを聞いた(前編)。
昨今、放置子の問題がニュースになっていて、「親ガチャはずれた？」「子どもは親を選べない？」などといった声が聞かれる。魚田さんの母親は、まだ保育園児だった娘を置いていなくなることが多かった。朝起きると母親がおらず、1人で帰宅を待つ日々。ある日、再び母親がいないことに気づき、同じ保育園の子の家へ。友達の家で朝ごはんをご馳走になり、保育園まで送ってもらう、そんな日常だった。父親はあまり家にいず、母親は特定の男性と会うことも。魚田さんの記憶では、周囲の大人は「冷たい人」と「優しい人」に二極化していた。純粋で疑うことを知らなかった彼女は、それが「うちの当たり前」だと思っていた。
本作を描くきっかけは、ブログで描いていた「母の再婚相手が色々とアウトだった話」を担当編集が見つけたことだという。その後、「うちの家族ってもしかしてオカシイですか？」というタイトルのブログ連載が書籍化を目指すことになった。
「うちの親が毒親か？と言われると今でも『毒親なのかな…？』と微妙な気持ちになる」と語る魚田さん。「毒だ」と思わずとも、「少し母と距離を取ろう」と思えるようになったのは、結婚して自分の家族ができてしばらく経ってからだったと明かす。
