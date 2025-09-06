フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38）が6日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。ゲストのふかわりょう（51）の恋愛観を指摘する場面があった。

今年4月に恋人の存在を明かしていたふかわ。田中に近況を聞かれると「状況はだいぶ変わりました。あの時の幸せな状況ではありません」とし「年齢も年齢だし、この先ずっとみたいな考えが悪影響を及ぼしちゃうというか」と“破局”の原因を説明した。

田中に具体例を求められると「軽蔑しないと約束してください」と前置きした上で「インターホンに出る時に、どうしてそんなに可愛らしい声出すの？ということで、ひと悶着あった時がありまして」過去の女性とのエピソードを告白。「自分でもこんなこと言いたくないの。でも嫉妬深いんだよ」と、宅配業者への応対の声色に嫉妬心をあおられると、田中との実演を交えながら語った。

ふかわは「分かってます。今の話はジャンルで言うとホラー」と自らの拗らせ具合を自覚しながら「これだけ言わせて！浮気するやつより2万倍いいだろって。これが私の持論なんですよ」と主張。「でもどう？寛容な浮気男性と、束縛する浮気しない男性…」と質問しかけたところで、田中は「ていうか、ごめんなさい。それって若干モラハラだと思います」とピシャリ。「インターホンの話とかも、日常的にそういう指摘をされすぎると、それはもうモラルハラスメントってことになると思いますよ。自分のモラルを相手に押し付けるっていう」と指摘した。

これにふかわは「モラルっていうか、お願いじゃない」と反論。田中が「モラハラしてる人ってそうやって言うんだよな〜」と嘆くと、「みな実ちゃん、オープニングからやり直さない？」とタジタジだった。