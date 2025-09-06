『TGC』MAZZEL・NAOYA、息のむ美しさで魅了 ジャンポール・ゴルチエの世界観に酔いしれる
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのNAOYAが6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。
【全身ショット】スタイリッシュなランウェイを披露したNAOYA
NAOYAは、ジャンポール・ゴルチエ『ファッションフリークショー』のステージに登場。オートクチュールである貴重な衣装をまとい、くるくるとした金髪スタイルに濃いめのチークといった独特のスタイリングを見事に着こなし、持ち前のコンセプト消化能力を存分に発揮した。
ステージのトップでは、美しく上に挙げた手を口元に持っていく仕草を披露し、観客を魅了。見る者を引き込むその圧倒的な世界観で、会場中が息をのむ美しさを放った。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
