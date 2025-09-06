◇バレーボール男子 世界選手権壮行試合 イタリア3―2日本（2025年9月6日 千葉・ららアリーナ東京ベイ）

昨夏のリベンジは果たせなかった。イタリアはパリ五輪準々決勝で戦い4度マッチポイントを握りながら逆転負けを喫し、メダル獲得を阻まれた因縁の宿敵。屈辱の一戦から1年ぶりの再戦だった。

主将の石川祐希（29＝ペルージャ）は「このチームに負けたことは全員が感じていると思うけど、強化試合と五輪、世界選手権と状況は変わるので、あえて気にはしていなかった」と特別な意識はなかったと強調した。

しかし第1セットこそ主導権を握り25―23で先取したものの、第2セット以降は相手の高いブロックに阻まれ攻撃が機能しなかった。石川は「イタリアのブロックは僕たちが苦手にしているところだなとチームを見ていて感じた」と1年前と同様にブロックに対応できなかったことを敗因に挙げた。

イタリアとは7日にも再戦する。世界選手権前最後の強化試合となる。石川は「世界のトップと対戦できることはプラスでしかない。もう1試合やって、いいものにしたい」と前向きに語った。