【ピーター・パン×Oisix】星屑リゾットと限定スプーンで食卓に夢をお届け♪

Oisixから、ディズニーの名作『ピーター・パン』の世界を食卓で楽しめる特別なミールキットが登場します。幻想的なロンドンの夜空をイメージした「星屑リゾット」に加え、時計台デザインの限定スプーンもセット販売。調理の手軽さと華やかな世界観を兼ね備えたこのセットは、家族や大切な人と特別な時間を過ごすのにぴったりです♡

ピーター・パンの世界観あふれるリゾット

今回のKit Oisix「＜ピーター・パン＞星屑リゾット」は、満月をイメージした卵黄と、ティンカー・ベルの粉を思わせる粉チーズを散らして完成する特別な一皿。

副菜には電子レンジで仕上がる「コロコロ野菜のサラダ」も付き、調理は簡単でお子さまと一緒に楽しめるのも魅力です。

名探偵コナン×ホテルニューオータニ♡豪華ビュッフェが9月増枠決定

Oisix限定スプーンで食卓が華やぐ♪

セット販売される「＜ピーター・パン＞スプーン2本」には、物語の象徴的なロンドンの時計台モチーフをデザイン。

料理を味わうひとときに物語のワンシーンが広がり、食卓が一層楽しくなります。映画の魔法を感じながら、ときめくひとときを過ごせます♡

商品ラインナップと価格

Kit Oisix「＜ピーター・パン＞星屑リゾット」



2人前 価格：2,106円（税込）／3人前 価格：3,131円（税込）

スプーン2本付き Kit Oisix「＜ピーター・パン＞星屑リゾット」



2人前 価格：2,237円（税込）／3人前 価格：2,879円（税込）

販売期間：2025年9月18日（木）10:00～10月9日（木）10:00

※天候不順等により内容・価格変更の可能性あり。

購入方法：Oisix定期会員向け商品ページ、または一般向けおためしセットとして販売。

魔法のひとときを食卓に♡

『ピーター・パン』の世界を感じられるOisixの新作ミールキットは、見た目も味わいも特別感あふれる仕上がり。

限定スプーンと一緒に楽しめば、家族や友人との食卓がまるでネバーランドのように輝きます。忙しい日常でも短時間で作れる手軽さも嬉しいポイント。

秋の食卓に、ディズニーの魔法を取り入れてみませんか？