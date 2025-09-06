好き＆行ってみたい「北アルプス・上信越の山」ランキング！ 2位「立山（富山県）」を抑えた1位は？【2025年調査】
雄大な自然に抱かれながら、四季折々の表情を見せる日本百名山。その山容は登山者だけでなく、眺める人の心も魅了してやみません。美しい風景や歴史、文化と結びついた山々には、それぞれの地域ならではの個性が息づいています。
All About ニュース編集部は8月20日、全国20〜60代の男女206人を対象に「日本百名山」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「北アルプス・上信越の山」を紹介します！
回答者からは「日本アルプスの名峰で、美しいし、登山も楽しめる」（50代男性／兵庫県）、「立山は一度行ったのですがもう一度行ってみたいなと思います」（40代女性／大阪府）、「ずっと行ってみたいと思っていて、行ったことがない所です。上り終えて、金沢観光と合わせて行きたいです」（50代女性／神奈川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「スキーで数えきれないくらい行った。とても良かった。また行きたい」（50代女性／神奈川県）、「見渡す限りの絶景でずっと楽しめそうだから」（30代女性／奈良県）、「スキーのイメージが影響していると思うが、登ってみたい」（20代女性／茨城県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：立山（富山県）／26票2位は「立山（富山県）」でした。日本三霊山のひとつとして古くから信仰を集める名峰で、立山黒部アルペンルートの観光地としても知られています。室堂平をはじめとする高山植物の群生地や、夏でも雪が残る雄大な景色は訪れる人々を魅了します。登山初心者からベテランまで楽しめるコースがあり、観光と登山の両面で人気を誇る山です。
1位：白馬岳（富山県・長野県）／38票1位は「白馬岳（富山県・長野県）」でした。北アルプスを代表する名峰のひとつで、標高2932mの山頂からは絶景が広がります。高山植物の宝庫として知られ、夏には色とりどりの花々が登山道を彩ります。山小屋も整備されているため、登山初心者にも挑戦しやすい点も人気の理由のひとつ。多くの登山者にとって憧れの存在となっています。
