グラビアインフルエンサーとして活躍する人気TikToker・ときちゃんの2nd写真集『ときちゃんネイキッド!』（撮影：塩原洋、税込3500円）が8月29日に扶桑社からリリース。2022年の「恥ずかしがるバニー動画」のバズをきっかけに注目を集め、以降グラビア界を盛り上げてきた彼女にとって、待望の新作です。新たに掲載カットが公開されました。



【写真】タイトル通り“ネイキッド（むきだし）”なときちゃん

同作は、ときちゃん初の海外ロケとして台湾・台南を舞台に撮影。大自然の中で全裸となったカットや、ボリューミーな自慢のお尻に“急接近”したカットなども収録されています。



今回届いた写真集掲載カットでは、“初の海外ロケで、史上最速のすっぽんぽん”という同写真集を醍醐味を体現した、えちえちカットです。台湾に到着してときちゃんがすぐに向かった先は、広大な海も覗く断崖絶壁！



懸崖の光景を見たときちゃんは、キュートな水着姿に衣装チャンジ。さらに大自然に感化されたのか、着用していた水着を脱ぐや、ぽーんとほおり投げて生まれたままの姿に！美景を楽しむ姿が激写されました。また、ズームアップしたヒップカットも届いており、えちえちカットから目が離せません。



【ときちゃんプロフィル】

1995年、神奈川県生まれ。身長161センチ。2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。SPA!デジタル写真集『東京は夜の一時』『聖なるバニーナイト』、1st写真集『ときちゃんと××がしたい』（小学館）の大ヒットを受け、2nd写真集を扶桑社よりリリース。最新情報は@menmenman_39