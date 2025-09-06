「どタイプ」コムドットやまとの実妹・せいら、レアなオン眉ショットに称賛の声！ 「バブみ深くて可愛い」
コムドットやまとの実妹・せいらさんは9月4日、自身のInstagramを更新。レアなオン眉ショットを披露しました。
【写真】せいら、レアなオン眉ショット！
コメント欄では、「オン眉フルバングかわいすぎっ」「オン眉どタイプだいすき」「前髪ありかわいすぎる！！」「フルバングかわいい」「夏のせいらちゃんから秋のせいらちゃんにかわったーーー」「バブみ深くて可愛いなにこれ」「オン眉えぐかわいい」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】せいら、レアなオン眉ショット！
「オン眉どタイプだいすき」せいらさんは「SAINT LAURENT ISETAN POPUP 」とつづり、4枚の写真を投稿。伊勢丹新宿店に期間限定で登場した「サン・ローラン」のポップアップストアで撮影した写真で、秋らしいコーディネートにオン眉ヘアが新鮮なモデルショットです。せいらさんは「ムーンシェイプの洗練されたデザインと、大きなカサンドラロゴが目を惹く新作『イカリーノ』私は世界先行発売のカラーを合わせてみました 伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージにて、9日まで開催中です」と続けました。
「モデルモードせいらちゃん最強」8月12日の投稿では、8日に発売された自身初のスタイルブック『Dear Saints』（講談社）撮影時の写真を披露しています。美脚と腹筋、くびれなど抜群のスタイルが際立つショートパンツやクロップトップ姿、カジュアルなTシャツ姿まで、コーディネートに合わせてせいらさんのさまざまな表情を見ることができる、印象的な写真ばかりです。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)