¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯21ÅÙÌÜ1ÅÀº¹¾¡Íø¡¡6²ó¤Î¼éÈ÷¤Ë¸«¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¶¯¤ß
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½1³ÚÅ·¡Ê6Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¤Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀÅô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢º£µ¨½éÅÀÅô¤µ¤»¤¿ÍâÆü¤Î»î¹ç¤Ç°ìµ¤¤Ë¡Ö2¡×¤â¸º¤é¤·¤¿»ö¼Â¤ÏÂç¤¤¤¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¤â¤¦¡¢¤ß¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤è¡×¡£´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿Â¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¸å¡¢²¦µåÃÄ²ñÄ¹¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¼ººö¿ô¤Ï72¤È12µåÃÄºÇÄã¤Î¿ô»ú¤¬²£¤¿¤ï¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¡¢·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤Áª¼ê¤òÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤¬À¸¤ó¤À¿ô»ú¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÅöÁ³¡¢È¿¾Ê¤¹¤Ù¤»ö¼Â¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖµåºÝ¤Î¶¯¤µ¡×¤ä¡ÖÍ¥¤ì¤¿¾õ¶·È½ÃÇ¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÅÁÅýÅª¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶¯¤ß¤Ë°ìÀÚà±¢¤êá¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡¢»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò6²ó¤Î¼é¤ê¤ÇºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯Í¸¶¤¬¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î1ÈÖÃæÅç¤ËÆóÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿Ä¾¸å¤À¡£Â³¤¯2ÈÖ¥Ü¥¤¥È¤Ë»°ÎÝÀþ¤òÇË¤é¤ì¤ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢Ìµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢º¸Íã¼ê¤ÎÌøÄ®¤¬ÁÇÁá¤¯¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò½èÍý¤·¤ÆÆóÎÝ¤ØÁ÷µå¡£ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤ÎÆóÎÝ¿ÊÎÝ¤òËÉ¤®¡¢Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤¬À¸¤¤¿¡£ÀèÈ¯Í¸¶¤ÏÂ³¤¯3ÈÖ¥Õ¥é¥ó¥³¤ÎÍ·¥´¥íÊ»»¦Êø¤ì¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌøÄ®¤Î¹¥¼é¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ£¿ô¼ºÅÀ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤ÏÊá¼ê³¤Ìî¤¬ÂåÁö¾®¿¹¤ò°ìÎÝ¤±¤óÀ©¤Ç»ÅÎ±¤á¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£º£µ¨21ÅÙÌÜ¤Î1ÅÀº¹¾¡Íø¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë