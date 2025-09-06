42ºÐ¸µ¥°¥é¥ì¥¹¥é¡¼à·ãÊÑá¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ªÊ¢¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î...»º¸å¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î·Ð²á¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥ä¥ëµ¤!º¬µ¤!¤æ¤ºµ¨!¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡¢¤æ¤º¤Ý¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
4¥«·î¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤òÊó¹ð
¡¡¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à½êÂ°¤Î¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°¦Àî¤æ¤ºµ¨(42)¤¬»º¸å¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î·Ð²á¤òÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¤¬¡¢¡¢¥ê¥¢¥ë¤ò¡£»º¸å1¥ö·î¤«¤é¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¤·¤Æ3¥ö·î´Ö·Ð²áµÏ¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿©»ö¤â¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤À¤ÈÊÑ²½¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¾¯¡Á¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤¬3¥ö·îÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ÈÊÑ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º¬À!¿ÈÂÎ¤ÏÅØÎÏ¤ÇÊÑ¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÎ½Åº¹¤Ï2¥¥í¼å¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤â¤ª»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢»º¸å1¥«·î¤«¤é»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤ò1¥«·î¸å¡¢3¥«·î¸å¡¢4¥«·î¸å¤È»þ·ÏÎó¤ÇÈæ³Ó¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥¦¥¨¥¹¥È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢¥Ò¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ä¥ëµ¤!º¬µ¤!¤æ¤ºµ¨!¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡¢¤æ¤º¤Ý¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤!!ÅØÎÏ¤Î¾Ú!¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2003Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿°¦Àî¤Ï¡¢10Ç¯¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£à¥°¥é¥ì¥¹¥é¡¼á¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¤¬13Ç¯¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤ò°úÂà¡£17Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·ÍâÇ¯Âè1»Ò¤ò½Ð»º¡£º£Ç¯4·î¤ËÂè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£