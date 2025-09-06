à80¡ìs¥æ¡¼¥í¥Ó¡¼¥Èá¥Ö¡¼¥à¸£°ú¡¢59ºÐ±Ñ²Î¼ê¤ÎàÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤á¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö²û¤«¤·¤¤!!À¼¤¬¤¤¤¤¤Î¤è¡¼¡×¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Í¡Á¡×¤ÎÀ¼
¡Ö´é¤Îºî¤ê¤¢¤ó¤ÞÊÑ¤ï¤Ã¤È¤é¤ó¤Ê¤¡¡×¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼
¡¡80Ç¯Âå¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¤¥È¥¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Þ¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²Î¼ê¡¢¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¹¥È¥ê¡¼(59)¤¬¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖBBC¥é¥¸¥ª2¤Ç¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥ß¥ë¥º¡¢¥í¡¼¥Ê¥ó¡¦¥¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤È²á¤´¤·¤¿³Ú¤·¤¤Ä«¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢BBC¥é¥¸¥ª¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥ß¥ë¥º¡¦¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¡×¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥²¥¹¥È¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤Ç²Î¼ê¤Î¥í¡¼¥Ê¥ó¡¦¥¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ç¥Õ¡¦¥ì¥Ñ¡¼¥É¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤È¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¼«¿È¤Î¶á±Æ¤È¡¢¥í¡¼¥Ê¥ó¤È¥¸¥ç¡¼¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â¤Ã¤È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¹¥È¥ê¡¼Ä°¤³¤¦¤è¡Á¡×¡Ö´é¤Îºî¤ê¤¢¤ó¤ÞÊÑ¤ï¤Ã¤È¤é¤ó¤Ê¤¡¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤!!À¼¤¬¤¤¤¤¤Î¤è¡¼¡×¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢80Ç¯Âå¤Î¥æ¡¼¥í¥Ó¡¼¥È¡¦¥Ö¡¼¥à¤Î»Å³Ý¤±¿Í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥Á¡¼¥à¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¤¥È¥¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Þ¥ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖNever Gonna Give You Up¡×¡ÖTogether Forever¡×¤ÎÀ¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç°ìÌö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWhenever You Need Somebody¡×¤¬¥ª¥ê¥³¥óÍÎ³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç3½µÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£»°¥ÄÌð¥µ¥¤¥À¡¼(¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ)¤ÎCM¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£