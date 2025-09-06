「バレーボール女子・世界選手権・準決勝、日本１−３トルコ」（６日、バンコク）

世界ランキング５位の日本が、同４位のトルコに１−３で逆転負けし、銀メダルだった１９７８年以来、４７年ぶりの決勝進出はならなかった。

２０１０年以来、４大会ぶりの銅メダルをかけて、７日の３位決定戦でイタリア−ブラジルの敗者と対戦する。

日本は立ち上がりから島村の１枚ブロックや和田のフェイントでトルコの高さに対抗。競り合いの中で１５−１２から佐藤のバックアタックや島村の移動攻撃などで４連続得点。その後も連続で得点を重ね、大差で２５−１６で先取した。

しかしその後は１９３センチのバルガスら高さのある相手の攻撃に押され始め、第２セットを１７−２５、第３セットも１８−２５で連続で失った。第４セットは一進一退。１３−１２とリードして折り返し、２４−２１とセットポイントまで追い詰めたが最後の最後２５−２７と逆転されて力尽きた。

試合後、コートサイドでセッターの関が涙。最年長の島村が背中をさすって慰めた。