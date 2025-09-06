“めるる”こと俳優でモデルの生見愛瑠が9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）に出演。ちらりと覗かせる美脚に注目が集まった。

【映像】めるる、スリットから覗く美脚にドキドキ……（全身姿も）

「2nd FASHION SHOW STAGE」の「GYDA」ブロックに登場した生見は赤のレザージャケットを羽織り、キュートさは封印した“大人モード”で観客を魅了した。

一方で、視聴者は深めのスリットが入ったデニムワンピースから覗く美脚にも注目。「めるる、ちらり覗く脚がセクシー」「雰囲気違うね」「色っぽい」など声が寄せられていた。

生見は2002年3月6日生まれ、愛知県出身。小学館『CanCam』の専属モデル。2022年7月には『モエカレはオレンジ色』にヒロインとして映画初出演を果たし、同作品にて第46回日本アカデミー賞『新人俳優賞』を受賞。2024年、TBS系火曜ドラマ『くるり〜誰が私と恋をした？〜』でGP帯連続ドラマ単独初主演を務めた。数々の企業CMに出演するほか、ドラマの主演を務めるなど女優や声優としても活躍している。

TGCは、「⽇本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8⽉から年2回開催している史上最⼤級のファッションフェスタ。今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」で、さいたまスーパーアリーナにて開催。MCはEXITと鷲見玲奈。中条あやみや池田エライザ、三吉彩花ほか、ライブゲストとしてILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:Iなども出演する。

（「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」/ABEMA SPECIALチャンネルより）