¡¡ÇÐÍ¥¡¦èßÅÄµ×»Ò¡Ê67¡Ë¤¬6Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ËêÌîÃÒ¾Ï¤Î¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤Ç¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ØTGC¡Ù½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛèßÅÄµ×»Ò¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¹¤ëËêÌîÃÒ¾Ï
¡¡èßÅÄ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¥ë¥Á¥¨¡Ø¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤â¤¢¤ëÄ¹¤¤¥É¥ì¥¹¤ò´°àú¤Ë°·¤¤¡¢²Ú¤òÅº¤¨¤¿¡£MC¤òÌ³¤á¤ëEXIT¤â¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤¬¼»ÅÊ¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¶Ã¤¤¬±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£èßÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¡¼¡ÊËêÌî¡Ë¤¬¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡41²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØTGC¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡ª¡Á¡Ø¶¦¤ËÁÏ¤ë¡Ù¤Î¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ø¡Á¡×¡£Â¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤ÏFRUITS ZIPPER¡¢ME:I¡¢WILD BLUE¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£MC¤Ï¡¢EXIT¤ÈÏÉ¸«ÎèÆà¤¬Ì³¤á¤ë¡£
