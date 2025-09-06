東京六大学野球連盟の創設100年を記念した「東京六大学野球100年記念スペシャルトークショー」（ベースボール・マガジン社主催、協力・東京六大学野球連盟）が6日、都内で行われた。

歴代8位タイの通算18本塁打を記録した明大OBの広沢克実氏、通算114安打を記録した法大OBの小早川毅彦氏、通算8勝を挙げた東大OBの大越健介氏、歴代14位タイの通算15本塁打を記録した早大OBの石井浩郎氏が参加した。レジェンドOBの豪華共演はファンにとってはたまらない1日となった。

登壇した4人は昔話に花お咲かせ、訪れたファンを大いに盛り上げた。大越氏は「（大学の）4年間がものすごく大きかったなと。野球の成長もそうなんですけ、人の成長とか人生に大き影響を与えたんだと。改めて話してみて思いました」と振り返った。

広沢氏は今月13日に開幕する秋季リーグについて「去年の秋、今年の春と早稲田の伊藤君にえらいやっつけられた。そのための練習をしてきたと思っている。物語とか映画のように今までの思いを晴らせるのか、3回も負けて現実を見るのかはわかりませんけど、やってきたところだけは見てみたい」と後輩へ熱いエールを送った。