■全国の7日の天気
西・東日本は、高気圧に覆われ、広い範囲で晴れる見込みです。ただ、北海道付近に低気圧が近づき、そこからのびる寒冷前線が日本海から南下するでしょう。北日本は、雨が降る見込みです。東北日本海側では雷を伴って非常に激しく降り、大雨となる所がありそうです。これまでの雨で地盤が緩んでいる所があり、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。土砂災害、低い土地の浸水、川の増水に警戒が必要です。北陸も、夕方から雨が降り、激しく降る所がありそうです。西日本も、日本海側を中心に、急な雨や雷雨にご注意ください。最低気温は、西・東日本で25℃前後で、西日本を中心に熱帯夜となるでしょう。最高気温は、九州から東北南部で35℃前後と、猛暑日の所が多くなりそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　21℃（＋2　真夏並み）
仙台　　　21℃（-1　8月下旬）
新潟　　　21℃（-2　平年並み）
東京都心　24℃（＋2　真夏並み）
名古屋　　25℃（±0　熱帯夜）
大阪　　　26℃（＋1　熱帯夜）
広島　　　27℃（＋2　熱帯夜）
高知　　　25℃（±0　熱帯夜）
福岡　　　27℃（＋1　熱帯夜）
鹿児島　　26℃（-1　熱帯夜）
那覇　　　28℃（±0　熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　29℃（±0　真夏並み）
仙台　　　35℃（＋5　猛暑日）
新潟　　　35℃（＋5　猛暑日）
東京都心　34℃（＋2　真夏並み）
名古屋　　36℃（＋1　猛暑日）
大阪　　　35℃（＋1　猛暑日）
広島　　　34℃（±0　真夏並み）
高知　　　34℃（＋1　真夏並み）
福岡　　　35℃（±0　猛暑日）
鹿児島　　34℃（-1　真夏並み）
那覇　　　34℃（＋1　真夏並み）

■全国の週間予報
8日、9日は晴れる所が多いものの、東北南部や北陸、西日本の日本海側は、雲が広がりやすく、雨の降る所があるでしょう。10日は曇りや雨の所が多くなり、11日は九州から東北で広く雨が降りそうです。東海や近畿付近では、9日にかけて猛暑日の続く所がありますが、10日以降は猛暑が少し和らぎそうです。