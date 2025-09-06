■全国の7日の天気

西・東日本は、高気圧に覆われ、広い範囲で晴れる見込みです。ただ、北海道付近に低気圧が近づき、そこからのびる寒冷前線が日本海から南下するでしょう。北日本は、雨が降る見込みです。東北日本海側では雷を伴って非常に激しく降り、大雨となる所がありそうです。これまでの雨で地盤が緩んでいる所があり、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。土砂災害、低い土地の浸水、川の増水に警戒が必要です。北陸も、夕方から雨が降り、激しく降る所がありそうです。西日本も、日本海側を中心に、急な雨や雷雨にご注意ください。最低気温は、西・東日本で25℃前後で、西日本を中心に熱帯夜となるでしょう。最高気温は、九州から東北南部で35℃前後と、猛暑日の所が多くなりそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 21℃（＋2 真夏並み）

仙台 21℃（-1 8月下旬）

新潟 21℃（-2 平年並み）

東京都心 24℃（＋2 真夏並み）

名古屋 25℃（±0 熱帯夜）

大阪 26℃（＋1 熱帯夜）

広島 27℃（＋2 熱帯夜）

高知 25℃（±0 熱帯夜）

福岡 27℃（＋1 熱帯夜）

鹿児島 26℃（-1 熱帯夜）

那覇 28℃（±0 熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌 29℃（±0 真夏並み）

仙台 35℃（＋5 猛暑日）

新潟 35℃（＋5 猛暑日）

東京都心 34℃（＋2 真夏並み）

名古屋 36℃（＋1 猛暑日）

大阪 35℃（＋1 猛暑日）

広島 34℃（±0 真夏並み）

高知 34℃（＋1 真夏並み）

福岡 35℃（±0 猛暑日）

鹿児島 34℃（-1 真夏並み）

那覇 34℃（＋1 真夏並み）

■全国の週間予報8日、9日は晴れる所が多いものの、東北南部や北陸、西日本の日本海側は、雲が広がりやすく、雨の降る所があるでしょう。10日は曇りや雨の所が多くなり、11日は九州から東北で広く雨が降りそうです。東海や近畿付近では、9日にかけて猛暑日の続く所がありますが、10日以降は猛暑が少し和らぎそうです。