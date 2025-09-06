NEWS小山慶一郎（41）が6日、大阪市内で主演映画「アオショー！」（山口喬司監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。

動員数累計10万人を突破した舞台シリーズが原作。閉校が決まった離島の高校を舞台に、個性豊かな生徒たちが合唱を通して絆を深めていく姿が描かれる。

小山はMBSテレビの夕方の情報番組「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）の木曜レギュラーを務める。週に1回は来阪している小山にファンから「最近、一番、印象に残っている“ショー”は？」の質問に、「もうこれは、大阪に来すぎて、気になってしょうがない。マジック3の阪神タイガースの優勝（ユウショー）です」と“ショー”にひっかけて即答した。

最短では7日に2年ぶりのリーグ優勝が決まるが、来週に優勝が持ち越されて場合でも、阪神は本拠地・甲子園での連戦が続く。

「もし来週の水曜日に優勝が決まった場合、木曜日は5時間生放送になりますって言われています。大阪がすごいのは5時間、阪神をやるんですよ。すごいですよ」と驚き、「阪神優勝（ユウショー）に注目しています」と話し、「アオショー！も優勝」と大ヒットを祈願した。