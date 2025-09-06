「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN／WINTER」が6日、さいたまスーパーアリーナで開催され、なにわ男子の高橋恭平（25）女優の福本莉子（24）らがシークレットゲストで出演した。

高橋と福本は、10月31日からWOWOWで放送される「ストロボ・エッジ Season1」でダブル主演を務める。共演者の日向坂46小坂菜緒（22）や山下幸輝（23）らとともにランウエーに登場し、大歓声を浴びた。

「ストロボ・エッジ」は高校生の初恋を描いた純愛ストーリー。漫画家咲坂伊緒さんの大ヒット作を2シーズンで完全実写化する。高橋をはじめ、福本、小坂、山下は大阪府出身の関西人。高橋は「同世代の関西出身の子が多いので、終始ツッコミながら。あっち向いてホイとかしました」と和気あいあいとした雰囲気で撮影が行われたという。

“好きが積もっていく”という作品のストーリーにちなみ、自身の“好き”についてもトーク。高橋は「最近伸びてきた襟足のハイライトですかね」とチャームポイントを強調した。

福本は作品について「連載当初から愛されている作品を一丸となってリスペクト持って作りました。それぞれが片思いを秘めながら揺れ動く美しくはかないストーリーです」と魅力を伝えた。