鹿児島vs高知 スタメン発表
[9.6 J3第26節](白波スタ)
※19:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 7 千布一輝
DF 44 青木義孝
MF 5 ジョアオ
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
FW 13 近藤慶一
FW 18 河村慶人
控え
GK 16 山内康太
DF 21 相馬丞
DF 23 小島凛士郎
MF 6 渡邉英祐
MF 8 藤村慶太
FW 9 アンジェロッティ
FW 10 武星弥
FW 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 4 小林大智
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 2 吉田知樹
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 16 上月翔聖
MF 24 岡澤韻生
MF 88 工藤真人
FW 9 新谷聖基
控え
GK 1 黒川雷平
DF 5 田辺陽太
DF 25 今井那生
MF 15 小林里駆
MF 66 三好麟大
FW 18 東家聡樹
FW 19 水野颯太
FW 20 杉山伶央
FW 39 ジョップ・セリンサリウ
監督
神野卓哉
