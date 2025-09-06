[9.6 J3第26節](白波スタ)

※19:00開始

主審:安川公規

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 藤嶋栄介

DF 3 杉井颯

DF 4 広瀬健太

DF 7 千布一輝

DF 44 青木義孝

MF 5 ジョアオ

MF 14 吉尾虹樹

MF 20 圓道将良

MF 27 山口卓己

FW 13 近藤慶一

FW 18 河村慶人

控え

GK 16 山内康太

DF 21 相馬丞

DF 23 小島凛士郎

MF 6 渡邉英祐

MF 8 藤村慶太

FW 9 アンジェロッティ

FW 10 武星弥

FW 36 米澤令衣

FW 92 ンドカ・チャールス

監督

相馬直樹

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 21 大杉啓

DF 4 小林大智

DF 37 深川大輔

DF 38 鈴木俊也

MF 2 吉田知樹

MF 8 高野裕維

MF 10 佐々木敦河

MF 16 上月翔聖

MF 24 岡澤韻生

MF 88 工藤真人

FW 9 新谷聖基

控え

GK 1 黒川雷平

DF 5 田辺陽太

DF 25 今井那生

MF 15 小林里駆

MF 66 三好麟大

FW 18 東家聡樹

FW 19 水野颯太

FW 20 杉山伶央

FW 39 ジョップ・セリンサリウ

監督

神野卓哉