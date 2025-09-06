応援するチームが4強突破で有効、敗退したら返金…天皇杯決勝のサポーターズチケット販売
日本サッカー協会(JFA)は5日、天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権の決勝に向け、サポーターズチケット(応援チーム ゴール裏自由席)を抽選販売すると発表した。
サポーターズチケットは、自分の応援するチームが決勝に勝ち上がった場合に有効となるチケット。当選確定と同時に購入となるため、キャンセルはできない。抽選後、当選者は一旦登録したクレジットカードで決済を行うが、当該チームが準決勝で敗退した場合は返金される。
受付期間は9月12日(金)10:00から9月16日(火)23:59までとなり、当選は9月19日(金)18:00頃から順次発表。抽選販売後、残席がある場合のみ9月27日(土)10:00から先着販売される。
天皇杯は現在、準々決勝まで終えており、11月16日の準決勝でFC町田ゼルビアとFC東京、サンフレッチェ広島とヴィッセル神戸が対戦。決勝は11月22日に国立競技場で開催される。
サポーターズチケットは、自分の応援するチームが決勝に勝ち上がった場合に有効となるチケット。当選確定と同時に購入となるため、キャンセルはできない。抽選後、当選者は一旦登録したクレジットカードで決済を行うが、当該チームが準決勝で敗退した場合は返金される。
天皇杯は現在、準々決勝まで終えており、11月16日の準決勝でFC町田ゼルビアとFC東京、サンフレッチェ広島とヴィッセル神戸が対戦。決勝は11月22日に国立競技場で開催される。
決勝 キックオフ時間決定 サポーターズチケット(ゴール裏自由席)販売概要について 天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会 #jfa #天皇杯 https://t.co/jmP61CxoI4 pic.twitter.com/DwQ2u0WPOG— 日本サッカー協会 (@JFA) September 5, 2025
✍️#天皇杯 NEWS✍️— 天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会 (@jfa_tennouhai) September 5, 2025
✅決勝 キックオフ時間決定
11/22(土) ⌚️14:00 キックオフ
国立競技場
✅決勝 サポーターズチケット(ゴール裏自由席)の抽選販売について…