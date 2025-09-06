SixTONES¤¬¡û¡ß»¥¤ò¼ê¤Ë¤Ï¤Ë¤«¤ß¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡Ø¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º¡Ù¥·¥ç¥Ã¥È¤¬6¿ÍÊ¬°ìµó¸ø³«¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë
¢£¡Ø¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º¡Ù¤Ï9·î9ÆüÊüÁ÷¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¡¦6¿ÍÊ¬¤Î¡Ø¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º¡Ù¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È①～⑥
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëSixTONES¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤¬6¿ÍÊ¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÅÄÃæ¼ù¡£Î¾¼ê¤Ë¡û¡ß»¥¤ò»ý¤Á¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿µþËÜÂç²æ¤Ï¶»¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤ò¥¯¥í¥¹¤µ¤»¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¼¡¤¤¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡£´é¤Î²£¤Ë»¥¤ò»ý¤Á¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥¸¥§¥·ー¤Ï¸ý¤ò³«¤±¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿»¥¤òÁ°¤Ë¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ï´é²ó¤ê¤Ë»¥¤ò»ý¤Á¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤ÏÆ¬¤Î²£¤Ë¹â¤á¤Ë»¥¤ò·Ç¤²¤¿¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
