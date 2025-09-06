大化け株の鉱脈を掘り起こす！「国土強靱化・高配当材料株」特選5 ＜株探トップ特集＞
―下水道インフラ関連で火がついた株高火薬庫、次に燃え上がる国策銘柄はこれだ―
週末5日の東京株式市場は日経平均株価が続伸しフシ目の4万3000円台を回復した。ただ、朝方は600円以上の上昇をみせたものの、4万3000円台ではハイテクセクターを中心に戻り売り圧力も強く、その後は伸び悩み4万2000円台に押し返される場面もあった。米ハイテク株高の流れを引き継ぎ、半導体関連が買われ全体相場を牽引するのがこれまでのパターンであったが、半導体の主力銘柄については上値も重く、総花的な買いが続かないのが現状だ。
他方、ここ最近の東京市場では内需系の銘柄に強い動きが目立つ。この日は自動車やハイテクが買い戻されたが、むしろ投資マネーの視線は押し目を形成している建設などの内需株に向いている。一方、高値警戒感の漂う現在の市場で重要なアドバンテージとして注目されているのが企業の株主還元姿勢であり、事実、配当利回りの高い銘柄に好パフォーマンスが観測される。そうした状況を考慮して、今回の特集では、国策の一丁目一番地といっても過言ではない 下水道や道路インフラをはじめとする 国土強靱化をテーマとした関連有力株を選抜、更に高配当利回りでインカムゲインの観点からも脚光を浴びる銘柄に照準を合わせてみる。
●50～60年の時を経て爆発的な更新需要発生
トランプ関税の影響や対中輸出規制の影響などで半導体などハイテクを中心とする輸出セクターには逆風が意識されている。しかし、内需系銘柄はその外憂に悩まされることがない。財政出動などを背景とした国策推進の思惑に乗る社会インフラ関連などは、むしろ収益機会が高まっている状況だ。今年1月に埼玉県八潮市の県道交差点で起こった大規模な道路陥没事故は日本中を震撼させたが、対策を講じなければこうした事故が今後多発する可能性は非常に高く、政府としても緊急課題として最優先で取り組む必要性に迫られている。
道路やその下を走る上下水道、あるいは橋梁といった社会インフラは今から50～60年前の高度経済成長期に整備されたものが多い。そのため現在、深刻な老朽化問題に直面している。その観点では、八潮市の道路陥没事故は氷山の一角である可能性が高いことになる。言うまでもなく交通インフラやエネルギーインフラは、我々のリアルな日常空間と同化しているものであり、そこに崩壊リスクが生じれば国民の生命の営みにかかわってくる。したがって老朽化に対応した更新需要が、国家主導で今後本格化してくることは自明といってよい。建設経済研究所の試算では2025年度の建設投資は75兆4500億円と24年度比で2.5％の伸びを見込むが、26年度については今年度比5.0％増の79兆2100億円と伸びが加速する見通しだ。
●30年度までに国土強靱化で20兆円の市場
政府が21年度から25年度まで集中的に取り組んでいる「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」では対策数は123に及び、追加的に必要となる事業規模は約15兆円をメドとしている。そして23年6月に「改正国土強靱化基本法」が成立し施行された。これによって「5か年加速化対策」の後継となる「国土強靱化実施中期計画」策定を法定化し、強靱化の実施計画が切れ目なく策定されることで、継続的かつ安定的に国土強靱化の取り組みを進捗させることが見込まれる状況となった。
そして今年6月には「第1次国土強靱化実施中期計画」が閣議決定された。これは近年、激甚化・頻発化している自然災害などの教訓を踏まえ、国民を守るための国土強靱化施策を加速化させていくことを標榜するものだ。この実現に向けて行う施策として「防災インフラの整備・管理」「ライフラインの強靭化」「デジタル等新技術の活用」「災害時の官民連携強化」「地域防災力の強化」の5項目、全326施策を策定している。