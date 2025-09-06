◇MLB オリオールズ2×-1ドジャース（日本時間6日、オリオール・パーク）

ドジャースの大谷翔平選手がオリオールズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。4回途中無失点もチームはサヨナラ負け。試合後、ロバーツ監督が急きょ大谷選手が先発となった舞台裏を説明しました。

先発予定であったタイラー・グラスノー投手が背中の張りを訴え、登板回避。当日午後2時頃、プライヤー投手コーチが大谷選手に伝え、大谷選手自身が「行けるよ」と返事をするなど、まさに急展開でした。

ロバーツ監督は登板回避となったグラスノー投手について、「無理をして悪化させないように、また状態をしっかり管理するために、数日登板を先延ばしして来週の前半に登板できるようにする判断をしました。リスクを冒したくなかった」と説明。また、「ショウヘイは体調も良く、今夜投げたいという強い気持ちを示していました」と話しました。

チームの緊急事態にマウンドに上がった大谷選手は、0-0の4回にはノーアウト3塁のピンチを背負うも、100マイル超えの速球を連発し2者連続三振を記録。最速163キロで、3回2/3、70球、3安打、5奪三振、1四球、無失点の投球内容となりました。

ロバーツ監督は「大谷も急な登板にもかかわらず素晴らしい投球をしてくれました」と感謝。「今夜は失点を防ぐという点で、チーム全体がよくやってくれたと思います」と振り返りました。

また大谷選手は4回2アウトとしたところで降板。この理由について「球数が多いと感じていました。最初は4回、60球ぐらいを想定していたんですが、それを超えてしまっていました」と話し、「4回に入る前からかなりストレスのかかる投球や球速が速い球を投げる投球が続いていました。もう一人の打者と対戦させるために彼をリスクにさらすつもりはありませんでした」と語りました。