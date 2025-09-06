タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26）が6日放送のフジテレビ「有吉の夏休み2025 密着77時間in Hawaii」（後7・00）に出演。共演した女優の年齢に驚く場面があった。

オープニングでは主役の有吉弘行、お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」吉村崇、みちょぱ、野呂佳代の4人が登場。吉村が「この後はスペシャルメンバーがホテルで待ってます」と伝え「この旅をフレッシュにするためにいろいろと入れ替えました」と含みを持たせた。

有吉が「誰が待ってんだろう」と期待すると、みちょぱは「でも高齢化が進んでるんで、若い人がほしい…」と希望した。これに有吉が「だからフレッシュな野呂が」と指摘し、野呂も「来てるじゃないの」と乗っかった。

みちょぱは「おいくつですか?」と年齢を尋ねると、野呂は「41」と答えた。すると、吉村は「41!?」と驚き、みちょぱも「えっ!?そうなんですか?」とびっくり。有吉が「引いちゃうよ俺」と笑うと、野呂は「引いちゃわないで。引かないで」と3人にお願いした。

それでも吉村は「3つ下!?30代だと思った」と衝撃は収まらず、みちょぱも「思ったより上だった」。散々言われた野呂は「気持ちは28歳ですから」と気持ちは若いとアピールして笑わせた。