◇パ・リーグ 西武4―0ロッテ（2025年9月6日 ベルーナD）

西武の渡辺勇太朗投手（24）が2安打無失点完投の好投で、自身初の完封勝利。6勝目を挙げた。

6回2死から小川に左前打を打たれ、完全試合こそ逃したが、わずか2安打で9回を投げ切った。

渡辺は18年ドラフト2位で浦和学院から西武に入団。7年目で初の完投が完封となった。球数は97球でマダックス（100球未満の完封）を達成した。

お立ち台に立った渡辺は「球数少なかったんで、疲労感はあまりない。気持ちいいです」と笑顔。「試合前に（捕手の）古賀さんとカーブ主体で序盤組み立てようかって話をしてて、それがうまくハマった。本当に古賀さんに感謝です」と女房役に感謝した。

5回まで完全投球の好投で、6回2死から安打を許したが「変に意識してなかった。いつも結構ヒット打たれるんで…いつも通りの感じ」と平然。

完封目前の9回のマウンドに向かう際は「アドレナリンやばかったですね。もうめちゃくちゃ気持ちよかった」と笑顔。「初回の（滝沢）夏央の好守から始まって、あそこで流れに乗れた。本当に守備の皆さんに感謝しかない」と野手への感謝も忘れなかった。