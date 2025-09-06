フリーアナウンサー武田真一（57）が、6日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、NHK時代の印象的な中継について語った。

熊本放送局など各地での勤務を経て、99年に東京のNHK放送センターに異動。印象深かったのは、04年10月に起きた新潟県中越地震についての報道だという。

武田が担当したのは、地震から4日後の中継。「新潟県4日前に、大きな被害が出た。4日ぶりにがれきの中から当時2歳の男の子が助け出されるという瞬間を伝えるというのがあった。これが僕、本当に今でも心に残っていまして」。道路が崩れ、乗用車ががれきの下敷きになる中、消防隊が車内で生存している人がいるとの情報から、救出作業に当たっていたという。

「その時ちょうど、うちの息子が同じくらいだったのかな？ハラハラしながら見守っていたんですけど、オレンジ色の服を着たレスキュー隊員が男の子をひゅっと抱きかかえて、がれきから救い出して、その男の子がしっかりと手で救急隊の服をつかんでいまして。目が開いていて、首がしっかりすわっていて、“生存しています！”って僕、言ったんです。その瞬間に涙があふれてきてしまいまして。とても感動しました」。小さな子を持つ自分の境遇とも重なって、放送中に涙が止まらなかったことを明かした。

ニュースはとかく、事件や事故、災害、時には人の死など、不幸な出来事を伝えることが多いもの。武田は「そういった中で、人の命が助かったということをニュースとして伝えられたことが、本当にうれしくて」としみじみ語っていた。