¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Û¹â¶¶Íõ¡Ö£±¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ß¤¿¤¤¤ÊÀï¤¤Êý¤ò£²¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ç¤â¡× ¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤ËÀËÇÔ¤â¼ý³ÏÂç¡¡
¡¡¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¼ý³Ï¥¢¥ê¤À¡½¡½¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£±£²Æü³«Ëë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥é¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÔ¹Ô»î¹ç¤¬£¶Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£µ°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±£²°Ì¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë£²¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¼ç¼´¤Î¹â¶¶Íõ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤ÏÈá´Ñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÀï¤·¤¿ÆñÅ¨¤ËÂÐ¤·¡¢Âè£±¥»¥Ã¥È¤ò£²£µ¡½£²£³¤ÇÀè¼è¡£¹â¶¶¤ÏÉý¹¤¤¹¶·â¤ÇÆÀÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£¡Ö£±¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï¤¹¤´¤¤¤¤¤¤·Á¤¬½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Ñ¥¤¥×¹¶·â¤ä¥ì¥Õ¥È¤«¤é¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤â¡¢¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÏÆ¤òÈ´¤¤¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤¿¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Âè£²¥»¥Ã¥È¤Ï£±£¸¡½£²£µ¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¡Ö£²¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï¾¯¤·ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡££±¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¹¶¤á¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥È¥¹¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â²æËý¤·¤Æ¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤ËÀï¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤Ê¤¯Àï¤¦¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡££²¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤«¤é¾¯¤·Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥º¥à¤¬¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤Î°ìÀï¤òÄÌ¤¸¡Ö£±¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ß¤¿¤¤¤ÊÀï¤¤Êý¤ò¡¢£²¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ç¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤Èº£Æü½Ð¤¿²ÝÂê¡£¤½¤³¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¡×¤È³Ø¤Ó¤òÆÀ¤¿ÍÍ»Ò¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢Á°ºÇ¸å¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤ë£·Æü¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£