²ÌÊâ¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡ØÉã¤Ï±ÑÍº¡¢Êì¤ÏÀºÎî¡¢Ì¼¤Î»ä¤ÏÅ¾À¸¼Ô¡£¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖËâË¡¡×¤¬¡¢10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²»³Ú³èÆ°10¼þÇ¯µÇ°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÉã¤Ï±ÑÍº¡¢Êì¤ÏÀºÎî¡¢Ì¼¤Î»ä¤ÏÅ¾À¸¼Ô¡£¡Ù¤Ï WEB¾®Àâ¥µ¥¤¥È¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¸å¡¢³ÑÀîBOOKS¤«¤é½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êTOKYOMX¡¦BSÆü¥Æ¥ìÂ¾¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²ÌÊâ¤¬²»³Ú³èÆ°10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡¢¡ã²ÌÊâ 10¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö ¡È¤¤¤È¤ª¤·¤¤Æü¡¹¡É¡ä¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¼«¼ç´ë²è¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Åìµþ¸ø±é¤Ï11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë·ÃÈæ¼÷KATA¤Ë¤Æ¡¢¿·³ã¸ø±é¤Ï11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¿·³ãGOLDEN PIGS YELLOW STAGE¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£ÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¤Û¤«¡¢¼Ì¿¿¤ä»í¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³«ºÅÈ¯É½¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤ä³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥ÈÅù¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖËâË¡¡×²ÌÊâ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÉã¤Ï±ÑÍº¡¢Êì¤ÏÀºÎî¡¢Ì¼¤Î»ä¤ÏÅ¾À¸¼Ô¡£¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶Ê¤ÏÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÍ¥¤·¤µ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤ÎËâË¡¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ì¥ó¤¿¤Á²ÈÂ²¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë²¹¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤º¢ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÁÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ä¶Ê¤Ë¿¨¤ì¤¿Êý¡¹¤Ø½À¤é¤«¤¯ßê¤á¤¤¤¿ËâË¡¤¬ÅÁÀ÷¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤òÀ¸¤È´¤¯³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÉã¤Ï±ÑÍº¡¢Êì¤ÏÀºÎî¡¢Ì¼¤Î»ä¤ÏÅ¾À¸¼Ô¡£¡Ù
¤¢¤é¤¹¤¸
ÀºÎî³¦¤ÇÊë¤é¤¹8ºÐ¤Î¾¯½÷¡¦¥¨¥ì¥ó¤Ï¡¢¸µ¡¹¸½ÂåÆüËÜ¤Ç²Ê³Ø¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Å¾À¸¼Ô¡£Êª¼Á¤ò²½¹ç¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¹½Â¤ÇÛÎó¤ò¹¥¤¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥È¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Éã¡¦¥í¥ô¥§¥ë¤Ï¹ñ¤òµß¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î±ÑÍº¡¢Êì¡¦¥ª¥ê¥¸¥ó¤Ï¸µ»Ï¤ÎÊì¤Ë¤·¤ÆÀºÎî¤Î½÷²¦¡ª
°ì²È¤Ï¡¢ÀºÎî³¦¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¥ô¥§¥ë¤È¥¨¥ì¥ó¤¬½¤¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¿Í´Ö³¦¤òË¬¤ì¤¿»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²¦²È¤Î±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤æ¤¯¡½¡½
ÀºÎî¤ÎÎÏ¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥é¥ô¥£¥¹¥¨¥ë²¦»Ò¤ÎºöÎ¬¤Ë¡¢¥¨¥ì¥ó¤ÏÁ°À¤¤ÎÃÎ¼±¤È°µÅÝÅª¥Á¡¼¥È¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¡ª
¡ÖÊ¢¹õ¤µ¤ó¤ÎÀëÀïÉÛ¹ð¤Ç¤¹¤Í¡£¼õ¤±¤ÆÎ©¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
ºÇ¶¯ºÍ½÷¤ÎÄË²÷ÀåÀï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ª
STAFF
¸¶ºî¡§¾¾±º¡¡¡ØÉã¤Ï±ÑÍº¡¢Êì¤ÏÀºÎî¡¢Ì¼¤Î»ä¤ÏÅ¾À¸¼Ô¡£¡Ù¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡¿¥«¥É¥«¥ïBOOKS´©¡Ë
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§keepout
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§ÂçËÙ¥æ¥¿¥«¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¿¥Ó¥Ã¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§Ê¡ÅçÍøµ¬
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®/µÓËÜ¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂçÂôÈþÆà
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ò²»ÛÒØ
¿§ºÌÀß·×¡§¿ÜÆ£Ë¨
»£±Æ´ÆÆÄ¡§µÈÀ®³ô
ÊÔ½¸¡§»³´ßÊâÆà¼Â(REAL-T)
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî ¿Î
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë
²»³Ú¡§ÇÏÀ¥¤ß¤µ¤
²»³ÚÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§J.C.STAFF
ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¤Ë¤Æ10·î5Æü¤è¤êËè½µÆüÍË23:3¡Á
£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Ë¤Æ10·î5Æü¤è¤êËè½µÆüÍË23:30¡Á
ËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ë¤Æ10·î7Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË26:35¡Á
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¾ðÊó
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ10·î5Æü¤è¤êËè½µÆüÍË24:00¡Á
U-NEXT¡¿¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Ë¤Æ10·î8Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË24:00¡Á
¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®
¢¨ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
CAST
¥¨¥ì¥ó¡¡CV.¿¼Àî¶Ü°¡
¥í¥ô¥§¥ë¡¡CV.¶½ÄÅÏÂ¹¬
¥ª¥ê¥¸¥ó¡¡CV.Ãæ¸¶Ëã°á
¥é¥ô¥£¥¹¥¨¥ë¡¡CV. ¿åÃæ²í¾Ï
¥¬¥Ç¥£¥¨¥ë¡¡CV. ÀéÍÕæÆÌé
¸¶ºî¾ðÊó
¸¶ºî¤Ï¥«¥É¥«¥ïBOOKS¤Ë¤ÆÁ´9´¬¹¥É¾´©¹ÔÃæ¡ª
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º£±¡Á12´¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ªºÇ¿·13´¬¤Ï2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä
¢£¡ã²ÌÊâ 10¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö ¡È¤¤¤È¤ª¤·¤¤Æü¡¹¡É¡ä
2025.11.09(Æü)·ÃÈæ¼÷ KATA¡ÊLIQUIDROOM 2F¡Ë
open 16:30 / start 17:30
2025.11.28(¶â)¿·³ãGOLDEN PIGS YELLOW STAGE
open 18:30 / start 19:30
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
¡ZINEÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È ¡ï4,800
¢°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È ¡ï4,000
£³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È ¡ï3,000
¡ö1¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ¡¢À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡§TicketDive¡Êhttps://t-dv.com/caho-202511¡Ë
