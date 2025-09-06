「ジャングルポケット」太田博久の妻でモデルの近藤千尋が６日までに自身のＳＮＳを更新。結婚１０周年を迎えたことを報告した。

「２０２５年９月５日結婚１０周年記念日 １１年もよろしくね、ひーぼぉくん」と１０年たっても仲睦まじい夫婦ショットと家族５人の写真を添えて投稿した近藤。「いつの間にか３人の母になり出会った頃よりだいぶ逞しくなった私をいつまでも彼女扱いしてくれる夫に感謝です」と夫への感謝をつづると、「そしていつも太田家を応援してくれるみなさんのおかげです 周りの感謝を忘れずに日々を大切に過ごしていきたいと思います」とファンの応援にも感謝を告げた。

また「＃スイートテンダイアモンド だよ！！って言っておばあちゃんになるまで使ってねと １０年でこんなことができる夫になりました。笑 いつもありがとう」と喜びを見せ、夫へ重ねて感謝をつづっている。

この投稿にファンからは「ちぴちゃんとひーぼぉくん１０周年おめでとうございます」「いつまでも憧れの太田夫婦！」「もう１０年なの！？」「太田夫婦ずっと応援してます」など、あたたかいコメントが寄せられている。

近藤は、太田と２０１５年９月に結婚。１７年５月に第１子長女、１９年１０月に第２子の次女が誕生。２４年８月には第３子となる三女を出産した。