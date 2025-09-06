「めおと日和」で話題・本田響矢、上級レイヤードスタイル×ウェービー前髪がクール【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】俳優の本田響矢が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」 ※ABEMAで独占無料生中継）に出演した。
【写真】本田響矢、オーラ放つランウェイ
https://twitter.com/modelpress/status/1964266222704611657
⻑瀬哲朗⽒によるスタイリングショー「TGC SPECIAL COLLECTION 2」にて、ラストを飾った本田はグレーのシャツにナイロンコートを重ね、迷彩柄のパンツを合わせた秋冬らしい上級レイヤードスタイルで登場。前髪をうねらせたヘアスタイルでクールにウォーキングした。本田は、女優の芳根京子が主演を務めたフジテレビ系木曜劇場「波うららかに、めおと日和」（2025年4月期）の“瀧昌さま”で視聴者をときめかせ、注目を集めている。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】本田響矢、オーラ放つランウェイ
https://twitter.com/modelpress/status/1964266222704611657
◆本田響矢、クールなスタイルで魅了
⻑瀬哲朗⽒によるスタイリングショー「TGC SPECIAL COLLECTION 2」にて、ラストを飾った本田はグレーのシャツにナイロンコートを重ね、迷彩柄のパンツを合わせた秋冬らしい上級レイヤードスタイルで登場。前髪をうねらせたヘアスタイルでクールにウォーキングした。本田は、女優の芳根京子が主演を務めたフジテレビ系木曜劇場「波うららかに、めおと日和」（2025年4月期）の“瀧昌さま”で視聴者をときめかせ、注目を集めている。
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】