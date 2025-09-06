高橋文哉、綱啓永＆岡崎紗絵とシックなブラックコーデで降臨 顔寄せ合いハートポーズも【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】俳優の高橋文哉、綱啓永、岡崎紗絵が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】高橋文哉、クールなサングラス姿
首にリボンタイを巻いたシックなジャケットスタイルの高橋は、サングラスをかけてステージに降臨。サングラスを外し、ウインクをすると会場からは割れんばかりの歓声が上がった。
その後、黒のノースリーブドレス姿の岡崎とデニムセットアップに黒のジャケットを羽織った綱が合流し、3人でウォーキング。トップでは3人でハートを作り、仲睦まじい様子を見せた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高橋文哉、シックなブラックコーデで降臨
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
