◆バレーボール女子 世界選手権（６日、タイ・バンコク）

準決勝で、世界ランク５位の日本は同４位のトルコに１―３で敗れ、１９７４年大会以来、４７年ぶりの決勝進出はならなかった。４大会ぶりのメダルを懸け、７日の３位決定戦に回る。

第１セットは石川真佑、対角に佐藤淑乃、セッター関菜々巳、対角に和田由紀子、ミドルブロッカー（ＭＢ）島村春世、宮部藍梨、リベロは小島満菜美が先発した。１―１から島村が相手の攻撃をブロックし、勢いをもたらすと、クイックも決めた。和田のライトからのフェイントも決まって、１６―１２からは佐藤のバックアタックが火を噴いた。

日本がサーブを起点に多彩な攻撃でトルコを圧倒し、第１セットを２５―１６で先取した。

第２セットはトルコが流れをつかんだ。１９５センチのカラクルトのスパイクなどで、２―３から４連続得点。日本は６―１１から石川や和田のスパイクで息を吹き返し、１３―２１では途中出場の１９歳・秋本美空がライトからスパイクを決めた。しかし１９４センチの相手エース・バルガスがバックライトから力強いスパイクで得点を重ね、日本は１７―２５でセットを取られた。セットカウント１―１で第３セットに向かった。

第３セットは６―７から長いラリーで粘って追いついたが、トルコの猛威がふるう。８―１０からは、石川のバックアタックをブロックで止められた。和田のライトからのスパイクで立ち向かったが、トルコの勢いは止まらない。日本の１１―１５からトルコの６連続得点で一気に突き放された。石川にトスを集め、反撃に試みたが、１８―２５で連取された。

セットカウント１―２の第４セットは、２４―２１で先にセットポイントを握ったが、４連続失点で追いつかれた。相手エースのバルガス、カラクルトの大砲に決められ、２５―２７で取られて、敗戦が決まった。