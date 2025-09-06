新作キターーーッ！（歓喜）【セリア】トキメキ止まらん♡「エンジェルブルーポーチ」

平成レトロがブームとなるなか、あの「エンジェルブルー」の人気も再燃！【セリア】からキュートなポーチになって登場しています。プチプラで手に入るのに、持つだけで気分が上がるような可愛さは必見！ 新作情報をお届けするので、ぜひ見逃さずチェックして。

カラフルなイラストにラメのバランスがキュート

【セリア】「AB & DL PVCラメフラットポーチ」\110（税込）

PVC素材のフラットポーチは、ちょっとしたコスメやガジェットなど、小物類の持ち運びに何かと役立ちそう。カラフルなイラストにラメが加わって、トキメキを感じられるデザインです。約10cm × 14.5cmと、バッグに忍ばせておくのにちょうどいい大きさかも。「品薄なので、見つけたら即買いがオススメ」と、@ftn_picsレポーターとも*さんもイチオシです。

お菓子パッケージのような遊び心あるデザイン

【セリア】「エンジェルブルー ボールチェーン付きキャンディポーチ」\110（税込）

キャンディ袋のようなユニークなデザインが目を引くポーチは、チェーン付きでバッグやリュックに付けて持ち歩けるのが特徴。アクセやイヤホンなど小物収納にちょうどよく、ファスナー付きで実用性もばっちりです。どこか懐かしいレトロな配色とイラストが相まって、持つだけで気分が弾みそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

